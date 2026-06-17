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00:05, 17 июня 2026Россия

17 июня: какой праздник отмечают в России и мире

Юлия Анасян
Юлия Анасян (редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

17 июня отмечают Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, а также День мусорщика. Между тем православные в этот день чтят память преподобного Мефодия Пешноского и священномучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана. Какие еще праздники приходятся на 17 июня, а также кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой

17 июня 1994 года Генеральная Ассамблея ООН приняла конвенцию по борьбе с опустыниванием и засухой. Согласно этому документу, все государства-члены ООН должны заботиться об улучшении плодородия и о восстановлении почвы на своих территориях, а также принимать все необходимые меры по охране и рациональному использованию земельных ресурсов.

Всемирный день мусорщика

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По всему миру День мусорщика ежегодно отмечают с 2011 года. Он призван напомнить, насколько важна профессия дворников и уборщиков, которые ежедневно очищают улицы, сохраняя таким образом чистоту окружающей среды.

Какие еще праздники отмечают в мире 17 июня

  • День «Возьми свою кошку на работу»;
  • День поедания овощей;
  • Дeнь мeдицинcкoгo paбoтникa в Aзepбaйджaне;
  • Дeнь нeзaвиcимocти в Исландии.

Какой церковный праздник 17 июня

День памяти преподобного Мефодия Пешношского

В юности преподобный Мефодий провел несколько лет, обучаясь у преподобного Сергия Радонежского. Затем по благословению своего наставника он отправился в лес, где построил келью. Спустя время к нему начали приходить ученики, которые также хотели вести затворнический образ жизни. Тогда с разрешения Сергия Радонежского Мефодий сам возвел храм и Пешнонский монастырь.

Фото: Дмитриева Ирина / Wikipedia

Похоронен игумен Мефодий был в основанной им же обители. Позже над его мощами возвели церковь.

День памяти святых мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана

Фронтасий, Северин, Севериан и Силан были миссионерами в Южной Галлии. Именно там они проповедовали Слово Божие и обращали язычников в христианскую веру. Однако длилось это недолго — слухи об их деятельности дошли до местного правителя-язычника Сквиридона, который схватил миссионеров и потребовал отказаться от своих идей.

Когда же Фронтасий, Северин, Севериан и Силан выразили протест, их подвергли пыткам, пригвоздив к столбам и обезглавив. Согласно преданию, вскоре мученики чудесным образом ожили, взяли в руки свои головы и дошли до церкви Богоматери. Сложив головы у пославшего их на проповедь епископа Фронтона, святые отошли к Богу.

Какие еще церковные праздники отмечают 17 июня

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

  • День памяти святителя Митрофана, патриарха Константинопольского;
  • День памяти священномученика Конкордия Римлянина;
  • День памяти священномученика Астия Диррахийского;
  • День памяти преподобного Зосима Вавилонского;
  • День памяти священномученика Георгия Богича;
  • День памяти священномученика Петра Беляева.

Приметы на 17 июня

  • Холодный юго-западный ветер — к дождливой погоде;
  • Дождь 17 июня — к затяжному ненастью;
  • Восточный ветер — к похолоданию;
  • Радуга на востоке — к ясному дню;
  • Радуга на западе — к ненастью.

Кто родился 17 июня

Дмитрий Шевченко (62 года)

Дмитрий Шевченко — российский и украинский актер. Народная популярность пришла к нему после выхода сериала «День рождения Буржуя» в 1999 году. Зрители также знают его по роли начальника отдела в сериале «Мажор».

Фото: Anton Merkurov / Russian Look / Globallookpress.com

Грег Киннир (63 года)

Грег Киннир — американский актер. В 1990-х вел различные шоу, например, «Позже» и «Веселый дом». Также сыграл в комедийно-драматическом фильме «Настолько хорошо, насколько это возможно», за что был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Кто еще родился 17 июня

  • Томас Хейден Черч (66 лет) — американский актер и режиссер;
  • Александра Захарова (64 года) — российская актриса;
  • Игорь Стравинский (1882-1971) — русский композитор;
  • Ольга Хохлова (1891-1955) — российская балерина, первая жена художника Пабло Пикассо.

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