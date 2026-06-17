17-летняя туристка была смыта волной со скалы во время фотосессии и не выжила

Туристка была смыта волной со скалы во время фотосессии в Индонезии и не выжила

Туристку, которая устроила фотосессию на скалах Аппараланг в Индонезии, смыла волна, она не выжила. Об этом сообщает портал Social Expat.

Уточняется, что трагедия произошла 7 июня в провинции Южный Сулавеси. 17-летняя Элми Фебрианти приехала туда на отдых со своей семьей. Во время съемки на фоне живописной прибрежной достопримечательности девушку унесло сильным течением в океан.

Для поисков Фебрианти развернули спасательную операцию. Туристку нашли бездыханной в воде в тот же день. Тело передали ее семье. Полиция начала расследование после заявления от близких жертвы. Доступ в туристическую зону Аппараланг временно закрыли.

Ранее отдыхавшая в Египте туристка решила устроить фотосессию на скалах на берегу моря и была накрыта волной. Девушка чудом выжила благодаря тросу, за который ей удалось зацепиться.