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19:55, 17 июня 2026Путешествия

17-летняя туристка была смыта волной со скалы во время фотосессии и не выжила

Туристка была смыта волной со скалы во время фотосессии в Индонезии и не выжила
Алина Черненко

Фото: Mzain22 / Wikimedia

Туристку, которая устроила фотосессию на скалах Аппараланг в Индонезии, смыла волна, она не выжила. Об этом сообщает портал Social Expat.

Уточняется, что трагедия произошла 7 июня в провинции Южный Сулавеси. 17-летняя Элми Фебрианти приехала туда на отдых со своей семьей. Во время съемки на фоне живописной прибрежной достопримечательности девушку унесло сильным течением в океан.

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Для поисков Фебрианти развернули спасательную операцию. Туристку нашли бездыханной в воде в тот же день. Тело передали ее семье. Полиция начала расследование после заявления от близких жертвы. Доступ в туристическую зону Аппараланг временно закрыли.

Ранее отдыхавшая в Египте туристка решила устроить фотосессию на скалах на берегу моря и была накрыта волной. Девушка чудом выжила благодаря тросу, за который ей удалось зацепиться.

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