Туристка устроила фотосессию на скалах в Египте, была накрыта волной и чудом выжила

Отдыхавшая в Египте туристка решила устроить фотосессию на скалах на берегу моря и была накрыта волной. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации таблоида, инцидент произошел с китаянкой в городе Мерса-Матрух в начале декабря. Она позировала для снимков на фоне скал, когда крупная волна смыла ее. Девушке удалось зацепиться за трос, оказавшийся рядом. Благодаря этому она чудом выжила, но получила ссадины и ушибы.
Ранее трое туристов отправились в Египет, устроили голую фотосессию в древнем некрополе Гизы и оказались под арестом. Полиция заметила обнажившихся путешественников у пирамиды Хеопса.