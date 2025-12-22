Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:54, 22 декабря 2025Путешествия

Туристка устроила фотосессию на скалах в Египте, была накрыта волной и чудом выжила

Daily Mail: Китаянка устроила фотосессию на скалах Египта и была накрыта волной
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: mahmoud moez / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшая в Египте туристка решила устроить фотосессию на скалах на берегу моря и была накрыта волной. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел с китаянкой в городе Мерса-Матрух в начале декабря. Она позировала для снимков на фоне скал, когда крупная волна смыла ее. Девушке удалось зацепиться за трос, оказавшийся рядом. Благодаря этому она чудом выжила, но получила ссадины и ушибы.

Ранее трое туристов отправились в Египет, устроили голую фотосессию в древнем некрополе Гизы и оказались под арестом. Полиция заметила обнажившихся путешественников у пирамиды Хеопса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия поставила оружие африканской стране после военного переворота

    Курс рубля оказался «ненастоящим». Каким он должен быть?

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    Каллас пригрозила США из-за Гренландии

    Зять Трампа не стал сносить пострадавшее от бомбежек НАТО здание Генштаба в столице Сербии. Почему срыв проекта разозлил Вучича?

    В армии Норвегии пожаловались на помощь Украине

    ВСУ атаковали Севастополь

    В Китае сделали один вывод после признания Зеленского о ВСУ

    Зеленский назвал итоги переговоров Украины и США в Майами

    В Германии выступили с резким заявлением о российской угрозе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok