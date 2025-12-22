Туристка устроила фотосессию на скалах в Египте, была накрыта волной и чудом выжила

Отдыхавшая в Египте туристка решила устроить фотосессию на скалах на берегу моря и была накрыта волной. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, инцидент произошел с китаянкой в городе Мерса-Матрух в начале декабря. Она позировала для снимков на фоне скал, когда крупная волна смыла ее. Девушке удалось зацепиться за трос, оказавшийся рядом. Благодаря этому она чудом выжила, но получила ссадины и ушибы.

