Трое туристов устроили голую фотосессию у пирамиды в Египте и оказались под арестом

Трое туристов отправились в Египет, устроили голую фотосессию в древнем некрополе Гизы и оказались под арестом. Об этом сообщило издание Khaberni.

Полиция заметила обнажившихся путешественников у пирамиды Хеопса. Те заявили, что фотографировались на память и на территориях их стран подобные съемки допустимы, а о египетских законах они не знали. В итоге иностранцев арестовали.

Правоохранительные органы отметили, что незнание законов не освобождает от ответственности. На туристов составили протоколы и приняли соответствующие меры. Свою вину отдыхающие признали.

