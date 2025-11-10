Путешествия
12:14, 10 ноября 2025Путешествия

Трое туристов устроили голую фотосессию у пирамиды в Египте и оказались под арестом

Khaberni: Троих туристов арестовали у пирамиды Хеопса из-за голой фотосессии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Трое туристов отправились в Египет, устроили голую фотосессию в древнем некрополе Гизы и оказались под арестом. Об этом сообщило издание Khaberni.

Полиция заметила обнажившихся путешественников у пирамиды Хеопса. Те заявили, что фотографировались на память и на территориях их стран подобные съемки допустимы, а о египетских законах они не знали. В итоге иностранцев арестовали.

Правоохранительные органы отметили, что незнание законов не освобождает от ответственности. На туристов составили протоколы и приняли соответствующие меры. Свою вину отдыхающие признали.

Ранее россиянка описала курорты Египта фразой «декорации к фильму про конец света». Путешественница отметила, что в двух популярных курортах много недостроенных зданий и пустых торговых центров с выбитыми витринами.

