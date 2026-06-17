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11:31, 17 июня 2026Россия

Стало известно об атаке аэростатов ВСУ с дронами Hornet на Севастополь

В России заявили об атаке ВСУ на Севастополь с использованием аэростатов с дронами Hornet
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Militarnyi / YouTube

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь аэростатами, к которым прикреплялись дроны Hornet. Об особенностях налета на город рассказали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

По их данным, украинские аэростаты с прикрепленными к ним дронами летели над Севастопольской бухтой.

«Сегодня после нескольких дней налетов на столичный регион ВСУ вновь вернулись к ударам по Крымскому полуострову и Севастополю. С ранних часов была введена воздушная тревога из-за беспилотных летательных аппаратов», — написали авторы канала.

Об атаке на черноморский город стало известно утром 17 июня. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили один дрон в районе Сапун-горы. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

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