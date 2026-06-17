Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:32, 17 июня 2026Ценности

Богачам предложили неожиданное дополнение для яхт за миллионы рублей

The Times: Богачам предложили надувные аттракционы для роскошных яхт за миллионы рублей
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Westend61 / Getty Images

Надувные площадки в дополнение к роскошным яхтам обрели популярность в 2026 году. Об этом сообщает The Times.

На Международной выставке лодок в Палм-Бич богачам предложили неожиданное дополнение к экстерьеру яхт — надувные конструкции, а именно площадки для пиклбола и горки. По словам директора FunAir Джона Кортни, подобные водные аттракционы увеличивают пространство для развлечений на суднах.

Материалы по теме:
«Это отличный способ накопить на квартиру» Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
«Это отличный способ накопить на квартиру»Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
3 февраля 2022
Деньги на воду Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Деньги на водуТонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
13 июля 2020

«На лодках пространство ограничено. С надувными лодками, за небольшие деньги и время, можно увеличить это пространство», — отметил он. Известно, что компания FunAir представила на экспозиции свою вариацию подобной конструкции за 250 тысяч евро (20 миллионов рублей).

В декабре 2025 года Серена Уильямс подарила сестре на свадьбу роскошную яхту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на заявление Киева о превращении Крыма в остров

    Бегавшему за машиной Кадырова экс-депутату вручили клинок «Ахмата» у камуфляжного дивана

    Российские дроны-ПВО получили «хитрую» боевую часть

    Бывшего замруководителя ФТС России наказали за миллиардную аферу с марками

    Стала известна дата финала Кубка России по футболу в сезоне-2026/2027

    ЕС вышел на связь с Россией

    Судьбу застрявших в аэропорту Сочи пассажиров описали фразой «как говно в проруби»

    В ВСУ пожаловались на продвижение армии России в ключевом для фронта городе

    Пашинян захотел искоренить угрозу будущему армянских детей

    Раскрыт заработок Шурыгиной под домашним арестом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok