Богачам предложили неожиданное дополнение для яхт за миллионы рублей

The Times: Богачам предложили надувные аттракционы для роскошных яхт за миллионы рублей

Надувные площадки в дополнение к роскошным яхтам обрели популярность в 2026 году. Об этом сообщает The Times.

На Международной выставке лодок в Палм-Бич богачам предложили неожиданное дополнение к экстерьеру яхт — надувные конструкции, а именно площадки для пиклбола и горки. По словам директора FunAir Джона Кортни, подобные водные аттракционы увеличивают пространство для развлечений на суднах.

«На лодках пространство ограничено. С надувными лодками, за небольшие деньги и время, можно увеличить это пространство», — отметил он. Известно, что компания FunAir представила на экспозиции свою вариацию подобной конструкции за 250 тысяч евро (20 миллионов рублей).

В декабре 2025 года Серена Уильямс подарила сестре на свадьбу роскошную яхту.