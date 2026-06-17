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10:49, 17 июня 2026Экономика

Часть россиян предупредили об экстремальных ливнях и аномальной прохладе

Тишковец: В акватории Финского залива и Ладоги ожидаются экстремальные ливни
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

В ряде регионов РФ в среду, 17 июня, прогнозируются экстремальные ливни и температура ниже климатической нормы. Об этом часть россиян предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Речь идет о западной части Кольского полуострова, а также территории в акватории Финского залива и Ладоги. По прогнозам синоптика, в среду в результате мощных ливней, которые принесет обширный циклон с центром над Карелией, там выпадет 20-40 миллиметров осадков, или две трети от июньской нормы. «Температурный фон, за исключением Русского Севера, Урала и Западной Сибири, останется на несколько градусов ниже климатической нормы. Днем на Кольском полуострове плюс 5-10, в Поморье и Карелии плюс 11-16, в Коми до 16-21 тепла. В средней полосе России от плюс 14 до плюс 19», — поделился информацией эксперт.

Тишковец также сообщил, что температура в Москве 17 июня окажется на пять-шесть градусов ниже нормы.

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