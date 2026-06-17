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17:38, 17 июня 2026Силовые структуры

Друг погибшего депутата опроверг причастность миллиардера Трабера к расправе над ним

«78.ru»: Друг погибшего депутата Петрова не верит в связь бизнесмена Трабера с убийством
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Друг семьи погибшего выборгского депутата Александра Петрова бизнесмен Сергей Вицько опроверг причастность миллиардера Ильи Трабера к расправе над чиновником. Об этом сообщает 78.ru.

По словам Вицько, он не видит очевидных мотивов для подобного преступления. Он заявил, что Трабер и Петров — абсолютно самодостаточные и финансово обеспеченные люди. Он сказал, что не может поверить в возможную причастность миллиардера к расправе. Мужчина подчеркнул, что разногласия в бизнесе необязательно означают личную вражду. «Какие могут быть ссоры на таком уровне? Это не дети в песочнице», — отметил он.

Как сообщил источник, в 1990-е годы Петров и Трабер могли быть знакомы и у них могли быть взаимодействия по бизнесу.

Ранее сообщалось, что имущество задержанного в Санкт-Петербурге бизнесмена Ильи Трабера оценили в миллиард рублей.

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