Друг погибшего депутата опроверг причастность миллиардера Трабера к расправе над ним

«78.ru»: Друг погибшего депутата Петрова не верит в связь бизнесмена Трабера с убийством

Друг семьи погибшего выборгского депутата Александра Петрова бизнесмен Сергей Вицько опроверг причастность миллиардера Ильи Трабера к расправе над чиновником. Об этом сообщает 78.ru.

По словам Вицько, он не видит очевидных мотивов для подобного преступления. Он заявил, что Трабер и Петров — абсолютно самодостаточные и финансово обеспеченные люди. Он сказал, что не может поверить в возможную причастность миллиардера к расправе. Мужчина подчеркнул, что разногласия в бизнесе необязательно означают личную вражду. «Какие могут быть ссоры на таком уровне? Это не дети в песочнице», — отметил он.

Как сообщил источник, в 1990-е годы Петров и Трабер могли быть знакомы и у них могли быть взаимодействия по бизнесу.

Ранее сообщалось, что имущество задержанного в Санкт-Петербурге бизнесмена Ильи Трабера оценили в миллиард рублей.

