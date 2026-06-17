Эксперт допустил скандал после публикации итогов ЕГЭ по обществознанию

Репетитор Чубуков заявил, что ЕГЭ по обществознанию может обернуться скандалом

Результаты ЕГЭ по обществознанию могут вызвать волну недовольства среди выпускников и их родителей. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал исследователь ЕГЭ, репетитор по истории и обществознанию Антон Чубуков.

Ранее Рособрнадзор опубликовал данные по первым экзаменам. Средние баллы по русскому языку, литературе, истории и химии оказались выше прошлогодних. Особенно заметно вырос результат по русскому языку. Средний балл увеличился с 60,68 до 63,06, а число школьников, набравших более 61 балла, выросло почти на 18 процентов.

При этом статистика по обществознанию пока не обнародована. По словам Чубукова, именно этот предмет может стать самым обсуждаемым после публикации итогов.

Эксперт рассказал, что после экзамена был проведен опрос более двух тысяч учеников. Многие выпускники указали на серьезные различия в сложности отдельных заданий в зависимости от региона. Больше всего вопросов вызвали задания номер 19 и номер 20.

Кроме того, претензии могут возникнуть к критериям оценки одного из заданий, которые, как отметил специалист, регулярно меняются практически каждый год.

При этом, в отличие от обществознания, экзамен по истории прошел относительно спокойно. Чубуков отметил, что серьезных претензий к содержанию работы не возникло. Отдельные вопросы касались лишь некоторых заданий с более узкими критериями проверки.

Эксперт также объяснил рост средних баллов по истории. По его мнению, дело не в упрощении экзамена, а в более качественной подготовке выпускников. Кроме того, в вариантах встретилось больше заданий, похожих на те, что использовались в предыдущие годы. Дополнительным фактором стало изменение требований при поступлении в вузы. На ряде специальностей история начала заменять обществознание в перечне вступительных экзаменов, что могло повысить интерес школьников к предмету и уровень подготовки.

Ранее стало известно, что российские школьники на ЕГЭ в 2026 году чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие». Именно его руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов Роман Дощинский назвал самым сложным для сдававших экзамен выпускников.