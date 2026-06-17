Эпштейн помог сыну миллиардера избежать правосудия после расправы над студенткой

Эпштейн помог сыну йеменского миллиардера, убившему студентку в Лондоне, уйти от наказания

Финансист-педофил Джеффри Эпштейн помог сыну йеменского миллиардера избежать правосудия за изнасилование и расправу над норвежской студенткой. Об этом сообщает Daily Mail.

В марте 2008 года в подвале элитного особняка в Лондоне нашли останки 23-летней Мартин Вик Магнуссен. На трупе обнаружили следы изнасилования и удушения. Последним, кто видел девушку живой, оказался Фарук Абдулхак — 20-летний сын миллиардера Шахера Абдулхака, учившийся с ней в одной бизнес-школе. Еще до обнаружения Магнуссен подозреваемый бежал из Великобритании в Йемен на частном самолете, чтобы уйти от наказания.

Как выяснилось из новой порции опубликованных писем Эпштейна, Шахер Абдулхак написал ему с просьбой о помощи. Эпштейн связался с пиар-консультантом Иэном Осборном и через него вышел на лорда Кена Макдональда — в 2003–2008 годах он был директором Королевской прокурорской службы, то есть главным обвинителем страны. Через два месяца после того как Макдональд покинул пост, он встретился с Шахером в Париже, а затем прилетел в столицу Йемена, где провел переговоры с его сыном.

Из писем Абдулхака-старшего к Эпштейну следует, что он рассчитывал на домашний арест или общественные работы в качестве приговора для сына. Он также предлагал семье жертвы отступные величиной 50 миллионов долларов (около 4,5 миллиарда рублей по нынешнему курсу). Петтер Магнуссон, отец девушки, отказался от сделки.

Также вскрылись связи Эпштейна с норвежским дипломатом Терье Руд-Ларсеном и его женой Моной Юуль, которая была послом Норвегии в Лондоне во время «необъяснимого бездействия» по этому делу. Эпштейн оставил в наследство детям пары по пять миллионов долларов (около 362 миллионов рублей).

Фарук Абдулхак, которому сейчас 39 лет, так и не предстал перед судом. Единственный раз он признался в причастности к преступлению в интервью в 2023 году, назвав произошедшее несчастным случаем, произошедшим во время секса. Лорд Макдональд оправдывает поездку в Йемен попыткой переубедить подозреваемого добровольно вернуться, но семья жертвы и британская пресса считают его действия морально недопустимыми.

Ранее актер Кевин Спейси в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал, что связывало его с Джеффри Эпштейном. Он отметил, что считает Эпштейна чудовищным человеком.