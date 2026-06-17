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07:36, 17 июня 2026Бывший СССР

Главком ВСУ сменил командира бригады в Константиновке

РИА Новости: Сырский спишет провал в Константиновке на нового комбрига 156-й бригады
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Reuters

Главком ВСУ Александр Сырский сменил командира 156-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая находится в Константиновке. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместо Юрия Гупалюка Сырский назначил Артема Банника. Источник в силовых структурах объяснил, что таким образом главком ВСУ хочет сделать нового комбрига «козлом отпущения» после провала ВСУ на этом участке фронта.

«Исходя из обстановки на данном участке фронта, можно сделать вывод, что это сделано для того, чтобы при окончательной потере Константиновки все провалы и огромные потери можно было списать на нового комбрига», — отметил информатор.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Константиновка уже скоро перейдет под полный контроль России. По его словам, организованное сопротивление в городе было парализовано.

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