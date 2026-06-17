Хакеры украли презервативы на 123 миллиона рублей

В США хакеры взломали сайт транспортной компании и украли 103 тысячи презервативов

В США хакеры перехватили груз контрацептивов, взломали сайт перевозчика и перенаправили грузовик с товаром на неизвестный склад. Об этом сообщает FreightWaves.

Злоумышленники отправили на адрес транспортной компании фишинговое письмо, замаскированное под брокерское соглашение, и получили доступ к ее системам. Используя украденные данные, они оформили заявку на перевозку партии контрацептивов ONE Condoms, поэтому когда водители прибыли за товаром, у них были все необходимые документы с верными номерами заказов.

В итоге грузовик со 103 тысячами презервативов выехал со склада в Массачусетсе и поехал в арендованный склад в Бронксе вместо склада магазина Walmart в Пенсильвании. Полиция Нью-Йорка проверяет склады в Бронксе в поисках пропавшего груза. Ущерб оценивается в 1,7 миллиона долларов (около 123 миллионов рублей).

Представители компании-дистрибьютора Global Protection Corp подтвердили, что сотрудничают со следствием, но не раскрывают деталей. Компания-производитель контрацептивов ONE Condoms ужесточила внутренние протоколы проверки перевозчиков, но предотвратить такие атаки, по словам экспертов, можно только полной перестройки всей системы верификации в логистике.

По данным ФБР, в 2025 году убытки от киберкраж грузов в США и Канаде достигли 725 миллионов долларов (около 52 миллиардов рублей). Преступники больше не угоняют трейлеры и не взламывают склады — они взламывают электронную почту, подделывают сайты и выдают себя за брокеров и перевозчиков.

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