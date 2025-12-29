Реклама

Из жизни
15:01, 29 декабря 2025Из жизни

В России выпустили миниатюрные презервативчики

В России начали продавать презервативы длиной до семи сантиметров
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: freepik / Freepik

В России начали продавать специальную линейку презервативов, которая призвана решить проблему десятков миллионов мужчин по всему миру. Об этом «Ленте.ру» эксклюзивно сообщила пресс-служба бренда Vizit.

Vizit выпустил миниатюрные презервативы длиной до семи сантиметров в рамках экспериментальной серии. В компании подчеркивают, что, несмотря на скромные размеры, «презервативчики» полностью соответствуют техническим требованиям и проходят контроль качества. Линейка создана для мужчин с анатомическими особенностями, для которых стандартные варианты (от 16 сантиметров) не подходят.

Обычно все только и думают про большие нестандартные размеры… Но почему-то никто не задумывался о маленьких и очень маленьких размерах. Мы решили это исправить

Надежда Мельниковадиректор по инновациям Vizit

По оценкам экспертов, от 15 до 50 миллионов мужчин в мире могут испытывать трудности при подборе контрацептивов из-за нестандартных параметров. В России таких мужчин примерно около 900 тысяч.

В случае успеха компания рассмотрит расширение линейки размерами от 7 до 13 сантиметров и выход на рынки Азии. Представители компании утверждают, что аналогов таких изделий не существует во всем мире.

В декабре прошлого года бренд Vizit начал продавать утепленные вязаные чехлы для пенисов под названием «хо-хо-ндоны». Производитель разработал коллекцию вязаных чехлов, чтобы помочь мужчинам пережить суровую русскую зиму и сохранить здоровье.

