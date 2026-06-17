Карты Visa и Mastercard собрались выводить из оборота постепенно

Дубынин: Банки смогут постепенно вывести из оборота карты международных платежных систем

Национальная система платежных карт (НСПК), являющаяся оператором платежной системы «Мир», планирует снизить ставки межбанковского вознаграждения (МБВ) для карт международных платежных систем, что, по словам главы НСПК Дмитрия Дубынина, позволит кредитным организациям постепенно вывести из оборота карты Visa и Mastercard. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В НСПК отметили, что на карты «Мир» в начале 2026 года пришлось три четверти карточных операций в России, а «карты международных платежных систем постепенно выходят из обращения», и, хотя вопрос о сроках обращения последних обсуждается уже несколько лет, «единого мнения по этому вопросу до сих пор не сформировалось».

В связи с этим, продолжили в компании, на очередном заседании Совета участников и пользователей платежного рынка при НСПК было решено не устанавливать нормативные сроки прекращения обращения карт больше не работающих в России компаний. При этом ставку МБВ собираются снизить до 1 процента с начала 2027 года и до нуля — с начала 2028-го.

«Мы озвучили это участникам совета, у рынка есть месяц на внесение своих предложений», — рассказал Дубынин. Он выразил уверенность, что реализация предложений даст банкам возможность «безболезненно и постепенно вывести из оборота карты международных платежных систем» с сохранением привычного уровня доступности безналичных платежей.

Ранее глава НСПК подчеркивал, что, если в предыдущие годы было критически важно продлить сроки действия карт Visa и Mastercard ради стабильности проведения расчетов на внутреннем рынке, то сейчас необходимости в таких мерах нет, в том числе в связи с тем, что у многих карт стала стираться магнитная полоса, изнашиваться пластик, а у чипов перестали обновляться сертификаты безопасности.