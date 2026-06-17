Компании стали иначе оценивать работу сотрудников из-за ИИ

Эксперт НИУ ВШЭ Чернов: ИИ изменил представление работодателей о хорошей работе

Распространение искусственного интеллекта (ИИ) изменило критерии оценки кадров: вместо объема переработок и затраченного времени работодатели все чаще оценивают измеримую пользу для бизнеса. Об этом «Ленте.ру» рассказал технический руководитель команды машинного обучения в бигтехе и преподаватель ФКН НИУ ВШЭ Евгений Чернов.

Грамотное использование ИИ-инструментов позволяет специалистам повышать свою производительность на 30-60 процентов, считает Чернов. В этих условиях представление о «хорошей работе» стало другим: главный вопрос теперь — не «сколько сделал сотрудник», а «что изменилось благодаря его действиям».

В данный момент компании меньше внимания обращают на то, помогают ли действия кадров быстрее запускать продукты, снижать издержки, улучшать процессы, уверен эксперт ВШЭ. От них сейчас ждут осязаемых результатов, которые можно сразу тестировать, исправлять и запускать в работу.

Болезненнее всего эти перемены могут воспринимать люди, привыкшие связывать профессиональную ценность с трудолюбием и высокой нагрузкой, предупредил собеседник. «Для многих из них чувство собственной значимости строилось вокруг идеи "я полезен, потому что много работаю", — объяснил он. — И когда ИИ начинает выполнять часть их задач быстрее и дешевле, у многих возникает кризис профессиональной идентичности». Человек в таких случаях может чувствовать, что прежняя модель работы обесценивается, хотя на самом деле меняется не важность труда, а способ его измерения.

Важно не превращать развитие технологий в повод для бесконечного повышения требований к сотрудникам, заметил Чернов. Если автоматизация воспринимается только как способ заставить людей делать больше за то же время, это приводит к тревожности, демотивации и выгоранию, убежден он. Вместо этого спикер рекомендует компаниям начать пересматривать культуру оценки труда.

Ранее руководитель Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ИИ может помочь российским работникам в выполнении 7,5 процента профессиональных задач. Отдельно министр отметил влияние технологий на сферу торговли.