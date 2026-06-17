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14:55, 17 июня 2026Бывший СССР

На Украине объявили эвакуацию в десятках населенных пунктов

В 23 населенных пунктах Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В 23 населенных пунктах Синельниковского района Днепропетровской области Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

«Еще из 23 населенных пунктов Синельниковщины начали принудительную эвакуацию семей с детьми», — рассказал он.

По словам чиновника, указанную территорию могут покинуть 3,8 тысячи детей. Кроме того, в семи общинах района проводится эвакуация взрослых. Ганжа отметил, что район покинули уже 49,5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что эвакуировать семьи с детьми начали из Краматорска, находящегося в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщили в Минобороны России, такое решение украинские власти приняли из-за продвижения российских вооруженных сил в районе Константиновки.

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