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16:05, 17 июня 2026Наука и техника

Названа уникальная особенность российской «Черной акулы»

РИА Новости: Российский Ка-50 — первый в мире вертолет с катапультным креслом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский ударный вертолет Ка-50 «Черная акула», который совершил первый полет в 1982 году, стал первой в мире машиной этого типа с катапультным креслом. Уникальную особенность Ка-50 назвал обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

Одноместная «Черная акула» получила катапультное кресло К-37-800. После движения ручки катапультирования срабатывали пиропатроны, которые отбрасывали лопасти несущих винтов. После этого подрыв взрывчатки разрушал остекление кабины, а буксировочная ракета вытягивала кресло с летчиком наружу. Затем автоматически перерезались привязные ремни, а спинка кресла отделялась от пилота, вытягивая купол парашюта.

Система могла спасти пилота на высоте до четырех километров и при скорости до 350 километров в час.

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Ка-50 приняли на вооружение в 1995 году, а в 2009-м серийное производство вертолета прекратили. На смену «Черной акуле» пришел двухместный Ка-52.

В мае появился ролик, демонстрирующий уничтожение украинского дрона-камикадзе огнем пушки 2А42 вертолета Ка-52.

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