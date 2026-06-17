Названы возможные обстоятельства расправы миллиардера Трабера над депутатом

Депутата Петрова убили за 3 дня до суда, где он мог дать показания против Трабера

Депутата и бизнесмена Александра Петрова не стало за три дня до выступления в суде, где он мог дать показания против задержанного сегодня предпринимателя Ильи Трабера. Об этом пишет Baza.

По информации издания, мужчины были знакомы еще с 1990-х годов и вместе участвовали в управлении портовой инфраструктуры Выборга. Со временем их отношения испортились, а незадолго до смерти Петрова должны были допросить в качестве свидетеля по делу Трабера. Этого так и не случилось, так как в конце октября 2020 года депутата нашли без признаков жизни в его доме под Выборгом. Снайпера так и не нашли.

Известно, что за несколько дней до этого Петров обращался в полицию из-за кражи сейфа, но официально заявление подавать не стал. Сегодня, 17 июня, миллиардера Трабера задержали по подозрению в заказной расправе над депутатом.