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Силовые структуры
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18:19, 17 июня 2026Силовые структуры

Названы возможные обстоятельства расправы миллиардера Трабера над депутатом

Депутата Петрова убили за 3 дня до суда, где он мог дать показания против Трабера
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Депутата и бизнесмена Александра Петрова не стало за три дня до выступления в суде, где он мог дать показания против задержанного сегодня предпринимателя Ильи Трабера. Об этом пишет Baza.

По информации издания, мужчины были знакомы еще с 1990-х годов и вместе участвовали в управлении портовой инфраструктуры Выборга. Со временем их отношения испортились, а незадолго до смерти Петрова должны были допросить в качестве свидетеля по делу Трабера. Этого так и не случилось, так как в конце октября 2020 года депутата нашли без признаков жизни в его доме под Выборгом. Снайпера так и не нашли.

Известно, что за несколько дней до этого Петров обращался в полицию из-за кражи сейфа, но официально заявление подавать не стал. Сегодня, 17 июня, миллиардера Трабера задержали по подозрению в заказной расправе над депутатом.

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