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19:50, 17 июня 2026Наука и техника

Обнаружен способ защитить мозг от негативного воздействия стресса

TP: Периодическое голодание cнижает негативное влияние хронического стресса на мозг
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Периодическое голодание может снижать негативное влияние хронического стресса на мозг и уменьшать признаки депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Тиба и Первой аффилированной больницы Чжэнчжоу. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry (TP).

В ходе эксперимента исследователи подвергали мышей длительному стрессу. Одни животные имели постоянный доступ к пище, а другие питались по схеме периодического голодания — только в определенные часы. У мышей из второй группы наблюдалось меньше признаков депрессивного поведения, выше уровень активности и лучше сохранялся интерес к сладкой пище, который считается показателем эмоционального благополучия у животных.

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Анализ мозга показал, что хронический стресс повреждал миелин — защитную оболочку нервных волокон, необходимую для нормальной передачи сигналов между клетками мозга. Однако периодическое голодание помогало предотвратить эти изменения и сохраняло структуру миелина в областях мозга, отвечающих за память, эмоции и принятие решений.

Дополнительные исследования показали, что эффект может быть связан с изменением состава кишечной микрофлоры. Периодическое голодание увеличивало разнообразие полезных бактерий, которые, вероятно, помогают защищать мозг от последствий стресса.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень витамина C связан с большим объемом серого вещества у пожилых.

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