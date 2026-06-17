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Силовые структуры
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09:21, 17 июня 2026Силовые структуры

Одна простая просьба при задержании ФСБ России попала на видео

ФСБ показала видео задержания и признания диверсанта в работе на СБУ для терактов в РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала оперативное видео задержания пособников украинской спецслужбы. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах силовики вытаскивают из машины мужчину и пытаются уложить его на землю. Он сопротивляется и озвучивает одну простую просьбу: «Ребята, только не пачкайте, пожалуйста!». Правоохранители идут ему навстречу и уводят в служебный автомобиль. Задержанный говорит, что был завербован СБУ в апреле 2022 года в Краматорске, затем он переехал в Россию и получил гражданство.

Задержания диверсантов, планировавших теракты на объектах транспорта и ТЭК, а также в отношении российских военных и волонтеров, были проведены в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае. У мужчин изъяли самодельное взрывное устройство на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и самодельные зажигательные устройства.

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