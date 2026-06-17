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12:33, 17 июня 2026Экономика

Особняк Лободы в России оказался не ее

Shot: Арендованный Лободой особняк в Подмосковье принадлежит жительнице Испании
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Особняк, который украинская певица Светлана Лобода арендовала в Подмосковье, принадлежит жительнице Испании. Здание, которое ошибочно приписывали певице, не могут продать четвертый год, сообщает Telegram-канал Shot.

Дом площадью 1,2 тысячи квадратных метров в селе Николо-Урюпино Красногорска принадлежит 77-летней супруге московского бизнесмена. Певица им никогда не владела и брала в аренду за 1,2 миллиона рублей в месяц. После того как в 2022 году Лобода уехала, недвижимость выставили на продажу. По последним данным, предложенная цена составила 850 миллионов рублей. Особняк так и не продали, а собственница временно удалила объявление. По словам риелтора, покупателей на это особняк найти не получается.

В здании есть множество комнат и несколько гардеробных, зимний сад, СПА с 10-метровым бассейном и сауной, тренажерный зал, мансарда с кабинетом, бильярдная с баром, винный погреб и дом для прислуги. На территории также есть гостевой коттедж. Интерьер в зданиях выполнен в характерном для 90-х и нулевых годов «дорогом» стиле.

Ранее СМИ ошибочно написали, что украинская певица Светлана Лобода избавилась от жилья в России.

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