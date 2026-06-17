Отец убитого военного ВСУ рассказал о боях-онлайн и ставках на смерть

Отец убитого военного ВСУ рассказал о боях-онлайн и ставках на смерть солдат

Отец убитого военного Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что командование его сына поставило на поток трансляции с боями, где зрители со всего мира делали ставки на выживание украинских солдат. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кроме того, по утверждению канала, командование сообщает отцу, что его сын якобы находится в плену и потерял память, при этом называя конкретное место.

Утверждается, что таким образом предоставляется недостоверная информация, в том числе с целью избежать выплаты компенсации, а затем получить средства за включение в списки на обмен.

Ранее пленный украинский военнослужащий Дмитрий Литвин рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать, угрожали расстрелом в случае повторного побега. Это происходило на учебном полигоне в Днепропетровской области.