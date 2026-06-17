Пашинян захотел искоренить угрозу будущему армянских детей

Пашинян: Угроза будущему армянских детей должна быть искоренена в зародыше

Премьер-министр Армении Никол Пашинян захотел искоренить реваншистов. Его слова приводит Telegram-канал «Caucasian Bureau || Кавказское бюро».

«Любая угроза будущему детей должна быть искоренена в зародыше. У этих угроз есть имена: Роберт Кочарян, калужский олигарх и пробелорусский олигарх. Как премьер-министр, я искореню их напрямую», — заявил Пашинян.

По его словам, либо революция в стране набирает обороты, либо побеждает контрреволюция.

Ранее лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян подал в суд на Пашиняна и национальное телевидение. Царукян требует от премьера опровергнуть высказывания в свой адрес, в которых политик назвал его шпионом и агентом.