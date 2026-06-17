Пилоты пассажирского самолета застряли в кабине и задержали вылет в США

Кабину пилотов самолета American Airlines заклинило перед взлетом в аэропорту США

Пилоты пассажирского самолета авиакомпании American Airlines застряли в кабине перед взлетом в аэропорту США и задержали вылет. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 14 июня в воздушной гавани Далласа. Как только пассажиры начали идти по трапу в самолет, пилоты попросили их вернуться в терминал. Они объяснили, что дверь кабины пилотов заклинило.

Сотрудникам технического обслуживания пришлось залезать в рубку через лобовое стекло, чтобы освободить летчиков. При этом время ожидания отправления затянулось на полтора часа. Как только дверь пилотов была смазана во избежание повторной поломки, Boeing 737 MAX 8 отправился по маршруту.

Ранее пилотов пассажирского самолета начало тошнить во время полета из-за неизвестных паров. После приземления их и еще нескольких пассажиров проверили медики.