Победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026 принесла россиянину более 10 миллионов рублей

Победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026 принесла россиянину более 10 миллионов

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 7 миллионов рублей на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между Францией и Сенегалом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок спрогнозировал победу французов. Коэффициент на это событие составлял 1,40. Ставку россиянин сделал до начала встречи.

Матч завершился победой Франции со счетом 3:1. Этот результат принес игроку более 10 миллионов рублей.

Ранее россиянин поставил на матч ЧМ-2026 Бельгия — Египет и выиграл 5,5 миллиона рублей. Клиент БК поставил 1,5 миллиона на то, что египтяне забьют в ворота бельгийцев.