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13:34, 17 июня 2026Спорт

Победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026 принесла россиянину более 10 миллионов рублей

Победа Франции над Сенегалом на ЧМ-2026 принесла россиянину более 10 миллионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nicolò Campo / LightRocket / Getty images

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 7 миллионов рублей на матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между Францией и Сенегалом. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игрок спрогнозировал победу французов. Коэффициент на это событие составлял 1,40. Ставку россиянин сделал до начала встречи.

Матч завершился победой Франции со счетом 3:1. Этот результат принес игроку более 10 миллионов рублей.

Ранее россиянин поставил на матч ЧМ-2026 БельгияЕгипет и выиграл 5,5 миллиона рублей. Клиент БК поставил 1,5 миллиона на то, что египтяне забьют в ворота бельгийцев.

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