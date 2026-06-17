Поддержку Трампом заявления G7 по Украине объяснили

Ткаченко: Европейцы не смогли перетянуть Трампа на сторону Украины

Европейцы на саммите «Большой семерки» (G7) не смогли перетянуть президента США Дональда Трампа на сторону Украины. Об этом газете «Взгляд» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», — отметил эксперт.

По словам Ткаченко, европейских политиков не устраивает позиция главы Белого дома, который считает, что украинский конфликт — не «его война». «Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», — сказал он.

Эксперт допустил, что если бы не война в Иране, то Трамп не поддерживал бы формулировки других стран «Большой семерки» по Украине. Таким образом, слова канцлера Германии Фридриха Мерца о якобы «общей позиции по конфликту на Украине» являются скорее ложью и попыткой выдать желаемое за действительное, подчеркнул Ткаченко.

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп достиг договоренности с европейскими лидерами о поддержке Украины на саммите G7. По словам двух дипломатов — источников издания, глава Белого дома призвал своих коллег из стран G7 поддержать его сделку с Ираном и помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.