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15:11, 17 июня 2026Экономика

Покупатель российской нефти резко сократил ее импорт

Минпромторг Индии: Апрельский импорт нефти упал более чем на 34 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В позапрошлом месяце 2026 года Индия купила на внешних рынках 19,53 миллиона тонн нефти. Такие данные министерства промышленности и торговли этой страны БРИКС процитировало «Интерфакс».

Достигнутый показатель оказался на 34,1 процента ниже, чем в апреле 2025 года. В денежном выражении снижение оценивается в 9,4 процента.

Россия в апреле продала Индии 6,7 миллиона тонн нефти. Это на 22 процента меньше, чем в аналогичный месяц прошлого года. Однако по сравнению с мартом 2026 года импорт вырос на 27 процентов. Российская нефть обошлась Нью-Дели в 5,79 миллиарда долларов. В общем импорте ее доля поднялась с мартовских 33 процентов до апрельских 34,4.

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Кроме того, Индия купила 3,24 миллиона тонн нефти у Саудовской Аравии (минус 12 процентов в годовом выражении). Поставки из ОАЭ упали на 27 процентов и достигли 2,1 6 миллиона тонн. Импорт иракской нефти уменьшился в 36 раз, египетской — в 5,5 раза, а американской — в 4,9 раза.

В такой ситуации Индия нарастила закупки нефти в Бразилии (в 2,2 раза), Нигерии (плюс 19 процентов), Анголе (плюс 11 процентов) и Венесуэле (в 4,6 раза).

Всего за первые четыре месяца 2026 года Индия импортировала 77,9 миллиона тонн нефти (минус 14,1 процента в годовом выражении), которые обошлись ей в 45 миллиардов долларов.

Ранее министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна покупала российскую нефть по просьбе властей США, которые не хотели резкого подорожания этого углеводорода.

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