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Из жизни
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06:30, 17 июня 2026Из жизни

Политик с червем в мозге бросил змею в бассейн с детьми

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший бросил змею в бассейн с детьми
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Сестра министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Кеннеди — младшего, рассказала, как он поймал змею и бросил ее в бассейн, в котором купались дети. Об этом пишет HuffPost.

Керри Кеннеди заявила, что ее 72-летний брат, в мозге которого в 2012 году обнаружили личинку червя-паразита, всегда любил животных, но у этого увлечения была обратная сторона. Она рассказала историю о змее, которая случилась много лет назад на четвертом дне рождения ее дочери. Во время вечеринки Керри обнаружила в саду змею и позвонила Роберту. По ее словам, тот тут же примчался с сыном Эйданом, которому тогда было всего несколько месяцев, в одной руке и наволочкой в другой.

Будущий министр здравоохранения поймал змею и засунул ее в сумку. Потом он решил показать рептилию детям, но тут заметил мышь-полевку, поймал ее и тоже бросил в сумку со змеей. Дети испугались, что змея съест мышь. Роберт опять сунул руку в сумку, и змея несколько раз укусила его. Затем гости вечеринки отправились к политику домой, где, по словам Керри, бассейн был полон детей. Роберт достал из сумки покусавшую его змею и бросил в бассейн к детям.

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«И это человек, которого вы хотите видеть во главе Министерства здравоохранения и социальных служб? — задалась вопросом Керри Кеннеди. — Который не имеет представления ни о здоровье, ни о безопасности».

Керри Кеннеди выступает за то, чтобы ее брат ушел с министерского поста из-за его приверженности теориям заговора, согласно которым прививки вызывают у детей аутизм. Женщина отметила, что ценит Роберта как старшего брата, но считает, что ему нельзя доверять столь ответственный пост.

Ранее сообщалось, что Роберт Кеннеди поймал двух змей голыми руками. Инцидент попал на видео.

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