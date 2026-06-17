Получившую переломы рук и ног заслуженную учительницу в России обвинили в автоподставе

Получившую переломы рук и ног заслуженную учительницу в Бурятии обвинили в автоподставе

Заслуженную учительницу в Бурятии Нину Петешеву, получившую множественные переломы рук и ног после наезда 15-летнего байкера в Гусиноозерске летом прошлого года, обвинили в автоподставе. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По версии стороны защиты подростка, 75-летняя россиянка специально бросилась под колеса мотоцикла. Таким образом, как утверждают адвокаты, пенсионерка пыталась наказать юных байкеров, которые ей не нравились. В качестве подтверждения этой версии юристы привели показания школьниц, которые якобы видели с балкона, как бабушка раскинула руки и бросилась под колеса.

Дочь пострадавшей пенсионерки приводит иную хронологию событий — в день происшествия бывший педагог высаживала цветы во дворе дома, когда в нее влетел мотоциклист. Пожилую женщину госпитализировали со множественными травмами, россиянка до сих пор с трудом передвигается и проходит реабилитацию.

Семья пенсионерки надеялась взыскать 1,7 миллиона рублей компенсации для заслуженной учительницы. Но, по словам дочери, сторона защиты решила все переиграть. Родственники пострадавшей сложившуюся ситуацию сочли абсурдной. Они возмущены тем, что после ДТП полицейские не изъяли мотоцикл и не привлекли к ответственности ни юношу, ни его родителей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель автобуса сбил шедшую по переходу пенсионерку.