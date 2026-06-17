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18:20, 17 июня 2026Мир

Путин на английском помог иностранному лидеру

Путин помог президенту Филиппин разобраться с синхронным переводом
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин помог филиппинскому коллеге Фердинанду Маркосу-младшему на английском разобраться с синхронным переводом. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, стороны сели за стол для начала переговоров, однако Путин обратил внимание, что филиппинский гость испытывает проблемы с оборудованием для перевода. Глава государства поднял наушник и объяснил, как его закрепить на ухо. Дождавшись, когда Маркос-младший настроит средство, Путин на английском сказал «да».

После этого стороны перешли к официальной части переговоров. Путин поблагодарил Филиппины за успешное председательство в АСЕАН и отметил высокий уровень отношений Москвы и Манилы.

Ранее Маркос-младший пригласил Путина на саммит АСЕАН, который состоится в ноябре в Маниле. Встретились главы государств на саммите Россия — АСЕАН, приуроченному к 30-летию отношений диалогового партнерства. Он проходит в Казани с 17 по 18 июня.

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