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Силовые структуры
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13:25, 17 июня 2026Силовые структуры

Появились подробности об избившем школьника за «неправильный» вход в лифт россиянине

Во Владивостоке задержан мужчина, жестоко избивший подростка за «неправильный» вход в лифт
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Во Владивостоке задержан 54-летний местный житель, жестоко избивший подростка за «неправильный» вход в лифт. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчину доставили в следственный отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что конфликт начался после того, как фигурант споткнулся о ее сына. По ее словам, школьник извинился, но мужчина обругал его нецензурно. В ответ подросток попросил его вести себя повежливее. После этого задержанный жестоко избил мальчика. Врачи диагностировали у него гематомы и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что все это происходило на глазах шестилетнего брата потерпевшего.

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