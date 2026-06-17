Появились подробности об избившем школьника за «неправильный» вход в лифт россиянине

Во Владивостоке задержан мужчина, жестоко избивший подростка за «неправильный» вход в лифт

Во Владивостоке задержан 54-летний местный житель, жестоко избивший подростка за «неправильный» вход в лифт. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчину доставили в следственный отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Мать пострадавшего ребенка рассказала, что конфликт начался после того, как фигурант споткнулся о ее сына. По ее словам, школьник извинился, но мужчина обругал его нецензурно. В ответ подросток попросил его вести себя повежливее. После этого задержанный жестоко избил мальчика. Врачи диагностировали у него гематомы и сотрясение мозга.

Ранее сообщалось, что все это происходило на глазах шестилетнего брата потерпевшего.