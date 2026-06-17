Продавцы одежды оказались под угрозой потери более 360 миллиардов рублей из-за «Оземпика»

New York Post: Продавцы одежды рискуют потерять 364 миллиарда рублей из-за «Оземпика»

Продавцы одежды оказались под угрозой потери 364 миллиардов рублей из-за препаратов для лечения диабета и похудения. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование консалтинговой компании Impact Analytics, специализирующейся на ретейле и ИИ-инновациях.

Стремительный рост популярности препаратов класса GLP-1, среди которых в том числе «Оземпик» и «Мунджаро», подрывает основы планирования спроса в розничной торговле, говорится в исследованиии. Так, благодаря подобным средствам люди стали массово сбрасывать вес и перестали покупать предметы гардероба больших размеров, возвращая в магазины уже приобретенные. По этой причине ретейлеры рискуют потерять значительную сумму денег.

«Если текущие темпы внедрения GLP-1 сохранятся — а по всем прогнозам они будут только расти — к 2027 году дисбаланс спроса и предложения затронет более 400 миллионов единиц одежды в год. Это эквивалентно потере около пяти миллиардов долларов (примерно 346 миллиарда рублей) оборотного капитала и маржи ретейлеров», — отметили эксперты.

В мае в США подали в суд на китайский ретейлер Shein из-за продажи вредной для здоровья одежды.