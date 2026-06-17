Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:52, 17 июня 2026Ценности

Продавцы одежды оказались под угрозой потери более 360 миллиардов рублей из-за «Оземпика»

New York Post: Продавцы одежды рискуют потерять 364 миллиарда рублей из-за «Оземпика»
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Dean Drobot / Shutterstock / Fotodom  

Продавцы одежды оказались под угрозой потери 364 миллиардов рублей из-за препаратов для лечения диабета и похудения. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на исследование консалтинговой компании Impact Analytics, специализирующейся на ретейле и ИИ-инновациях.

Стремительный рост популярности препаратов класса GLP-1, среди которых в том числе «Оземпик» и «Мунджаро», подрывает основы планирования спроса в розничной торговле, говорится в исследованиии. Так, благодаря подобным средствам люди стали массово сбрасывать вес и перестали покупать предметы гардероба больших размеров, возвращая в магазины уже приобретенные. По этой причине ретейлеры рискуют потерять значительную сумму денег.

«Если текущие темпы внедрения GLP-1 сохранятся — а по всем прогнозам они будут только расти — к 2027 году дисбаланс спроса и предложения затронет более 400 миллионов единиц одежды в год. Это эквивалентно потере около пяти миллиардов долларов (примерно 346 миллиарда рублей) оборотного капитала и маржи ретейлеров», — отметили эксперты.

В мае в США подали в суд на китайский ретейлер Shein из-за продажи вредной для здоровья одежды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал срочное поручение после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

    Мировые запасы нефти стали стремительно истощаться

    Россиянам назвали цену новой версии популярной машины от Great Wall Motor

    Во Франции признали саммит «Большой семерки» полным провалом для Макрона

    Россиянам объяснили рост числа новостроек со срывом срока сдачи

    Генштаб ВСУ отреагировал на обвинения России и Белоруссии в ударе по автобусу с детьми

    Стали известны подробности о жертве удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

    Акции ушедшего из России автогиганта обрушились до минимума

    Эксперт допустил осторожное решение ЦБ по ключевой ставке

    Продавцы одежды оказались под угрозой потери более 360 миллиардов рублей из-за «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok