Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:13, 8 мая 2026Ценности

На маркетплейс Shein подали в суд из-за продажи токсичной одежды

Штат Техас подал в суд на маркетплейс Shein из-за продажи токсичной одежды
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Yau Ming Low / Shutterstock / Fotodom

В США подали в суд на китайский ретейлер Shein из-за продажи вредной для здоровья одежды. На это обратил внимание Telegram-канал Golden Chihuahua.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

Штат Техас проверил вещи с популярного маркетплейса на предмет токсичности. Так, в составе семи курток были найдены ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения) в концентрации, превышающей лимит Евросоюза в 3300 раз, а также фталаты в детской обуви и аксессуарах — до 428 раз выше допустимой нормы. Кроме того, в некоторых позициях обнаружили формальдегид.

Shein не впервые попадает в крупные скандалы. В декабре 2025 года Франция запросила приостановить работу сайта из-за скандальных секс-кукол. Причиной стала продажа на упомянутой платформе незаконных товаров, таких как эротические куклы, которые, по мнению покупателей, имитируют внешность детей. Потребителей также возмутила возможность приобретения запрещенного оружия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Россиянка попросилась в домовой чат и лишилась 11 миллионов рублей

    Официальный курс доллара упал почти до 74 рублей

    Кирпичи с наркотиками появились на улицах российского региона

    Поток жалоб на раздолжнителей хлынул в Банк России

    Обычная специя оказалась защитником сердца при тепловом ударе

    На маркетплейс Shein подали в суд из-за продажи токсичной одежды

    Раскрыт потрошитель московских обменников из 90-х

    Россиян с собаками предупредили о неожиданной опасности фонарей

    В Москве завершили отопительный сезон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok