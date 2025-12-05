Франция запросила приостановить работу Shein из-за скандальных секс-кукол

Франция запросила в суде остановить работу Shein на три месяца из-за секс-кукол

Французское правительство потребовало приостановить работу китайского ретейлера Shein из-за скандальных секс-кукол. Соответствующий материал публикует Reuters.

Так, французские представители запросили в суде прервать работу веб-сайта на территории страны минимум на три месяца. Причиной тому стала продажа на упомянутой платформе незаконных товаров, таких как эротические куклы, которые, по мнению покупателей, имитируют внешность детей. Кроме того, потребителей также возмутила возможность приобретения запрещенного оружия.

Известно, что 5 ноября компания Shein отключила свою торговую площадку во Франции, на которой сторонние продавцы выставляют свои товары. Однако основной сайт с одеждой бренда Shein остался доступен. По словам адвокатов, Shein должен доказать, что представленные изделия соответствует закону.

Также французская сторона пригласила на слушание крупных интернет-провайдеров Bouygues Telecom, Free, Orange и SFR, которые поддержали позицию.

В июле в Европейском союзе испугались товаров с Shein. Внимание еврокомиссара по вопросам юстиции Майкла Макграта привлекли детские пустышки с легко отваливающимися бусинами.