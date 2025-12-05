Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:26, 5 декабря 2025Ценности

Франция запросила приостановить работу Shein из-за скандальных секс-кукол

Франция запросила в суде остановить работу Shein на три месяца из-за секс-кукол
Екатерина Ештокина

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французское правительство потребовало приостановить работу китайского ретейлера Shein из-за скандальных секс-кукол. Соответствующий материал публикует Reuters.

Так, французские представители запросили в суде прервать работу веб-сайта на территории страны минимум на три месяца. Причиной тому стала продажа на упомянутой платформе незаконных товаров, таких как эротические куклы, которые, по мнению покупателей, имитируют внешность детей. Кроме того, потребителей также возмутила возможность приобретения запрещенного оружия.

Материалы по теме:
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas. Какие международные компании прекратили работу в стране?
Из России ушли «Макдоналдс», Сoca-Cola и Adidas.Какие международные компании прекратили работу в стране?
9 марта 2022
Мальчик, водочки налей Россия отвоевала «Столичную» у друга Березовского. На это ушло 16 лет
Мальчик, водочки налейРоссия отвоевала «Столичную» у друга Березовского. На это ушло 16 лет
3 марта 2018

Известно, что 5 ноября компания Shein отключила свою торговую площадку во Франции, на которой сторонние продавцы выставляют свои товары. Однако основной сайт с одеждой бренда Shein остался доступен. По словам адвокатов, Shein должен доказать, что представленные изделия соответствует закону.

Также французская сторона пригласила на слушание крупных интернет-провайдеров Bouygues Telecom, Free, Orange и SFR, которые поддержали позицию.

В июле в Европейском союзе испугались товаров с Shein. Внимание еврокомиссара по вопросам юстиции Майкла Макграта привлекли детские пустышки с легко отваливающимися бусинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «США восстановят превосходство». Белый дом опубликовал новую стратегию безопасности. Что в ней сказано о борьбе с Россией?

    Россияне полюбили сонный туризм

    Гвинет Пэлтроу указала на недостаток во внешности Тимоти Шаламе и оконфузилась

    Раскрыты подробности об организаторе схемы обмана певицы Долиной

    В Финляндии объяснили отказ предоставить Киеву гарантии безопасности

    В Совфеде назвали три причины нецелесообразности участия Европы в переговорах по Украине

    Российские «уничтожители» ракет HIMARS оценили

    Москвичам рассказали об опасностях новогодней елки для кошек

    Правительство европейской страны разошлось во мнениях по вопросу Украины

    Стало известно следующее место работы Александра Кержакова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok