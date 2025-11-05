Работу Shein приостановят в европейской стране из-за скандальных секс-кукол

Работу Shein хотят приостановить во Франции из-за скандала с секс-куклами

Работу китайского ретейлера Shein хотят приостановить во Франции из-за скандала с секс-куклами. Об этом пишет France 24.

Премьер европейской страны Себастьян Лекорню запустил процедуру по приостановке деятельности популярной платформы из-за скандала, который развернулся вокруг продаваемых на Shein эротических кукол. По мнению некоторых покупателей, дизайн игрушек имитирует детскую внешность.

Жалобу на Shein в прокуратуру подал Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF). В ходе расследования ведомство уличило в продаже аналогичных товаров и другой известный интернет-магазин — AliExpress. Известно, что, помимо Shein и AliExpress, расследование из-за распространения материалов c детской порнографией началось и в отношении платформ Temu и Wish.

