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00:54, 17 июня 2026Россия

Раскрыты планы Путина на саммит Россия — АСЕАН

Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани 17-18 июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин 17-18 июня примет участие в саммите Россия – АСЕАН, который пройдет в Казани. В среду, 17 июня, он также проведет торжественный прием для глав делегаций и отдельные двусторонние встречи с зарубежными представителями, пишет РИА Новости.

Программа визита Путина в Казани стартует 17 июня. Сразу по прибытии у него запланированы международные встречи, после чего состоится торжественный прием в честь глав делегаций стран – участниц АСЕАН, который начнется в 18:00.

Прием состоится в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. Перед началом мероприятия российский лидер встретит гостей в фойе, после чего запланированы концертная программа и сам торжественный прием.

На следующий день он продолжит серию двусторонних встреч, примет участие в заседаниях форума и выступит перед прессой вместе с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, который является сопредседателем саммита.

Также в Казани у него запланирована встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В Кремле ранее сообщали, что эта встреча была организована по просьбе Анкары.

Ранее Фидан заявил, что Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Министр отметил, что Анкара рассчитывает вернуть Москву и Киев за стол переговоров.

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