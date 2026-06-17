Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:35, 17 июня 2026Силовые структуры

Разоблачена схема особых сборов на нужды следствия в российском регионе

На Кубани начальнице следственного отдела Лукьяненко дали 2 года за взятки с подчиненных
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: everything possible / Shutterstock / Fotodom

На Кубани начальница следственного отдела в Староминском районе Наталья Лукьяненко получила два года лишения свободы за схему особых сборов на нужды следствия. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, в материалах дела сказано, что она получала с подчиненных по 1,5 тысячи рублей лично и на карту за помощь с карьерным ростом. Таким образом она получила около 216 тысяч рублей.

Лукьяненко объяснила, что просто собирала деньги с подчиненных на нужды следствия.

Ранее сообщалось, что бывшая судья из Тамбова Елена Дробышева была признана виновной в неправосудных решениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры последствий удара ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

    В МИД объяснили удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

    В России предложили ограничить ставки по некоторым кредитам

    Банк России поддержит малый бизнес подкастами

    Россиянин угрожал девушке-подростку из-за отказа принять наркотики

    Покинувшая ОПЕК страна захотела свести на нет зависимость от Ормузского пролива

    Хакеры украли презервативы на 123 миллиона рублей

    Ида Галич пожаловалась на мешающих ей «чертей» и пожелала им переломать ноги

    Стилистка назвала устаревшую модель свадебного платья

    В Минобороны сообщили о пятичасовой массированной атаке ВСУ на Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok