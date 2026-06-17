Разоблачена схема особых сборов на нужды следствия в российском регионе

На Кубани начальнице следственного отдела Лукьяненко дали 2 года за взятки с подчиненных

На Кубани начальница следственного отдела в Староминском районе Наталья Лукьяненко получила два года лишения свободы за схему особых сборов на нужды следствия. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, в материалах дела сказано, что она получала с подчиненных по 1,5 тысячи рублей лично и на карту за помощь с карьерным ростом. Таким образом она получила около 216 тысяч рублей.

Лукьяненко объяснила, что просто собирала деньги с подчиненных на нужды следствия.

Ранее сообщалось, что бывшая судья из Тамбова Елена Дробышева была признана виновной в неправосудных решениях.