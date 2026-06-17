Rheinmetall показал контейнер для запуска роя дронов-камикадзе

Rheinmetall показал контейнер для запуска роя из 18 дронов-камикадзе

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall на выставке Eurosatory под Парижем показал стандартный 20-футовый морской контейнер для запуска роя дронов-камикадзе. Об этом сообщает Defense News.

Издание пишет, что в одном контейнере может размещаться 18 дронов FV-014. В полете барражирующие боеприпасы могут находиться 70 минут. «Возможные области применения включают доставку загруженных контейнеров на передовую на грузовиках, где они будут выгружать свой груз для поражения целей своей четырехкилограммовой боевой частью на расстоянии до 100 километров», — говорится в публикации.

Rheinmetall утверждает, что размещенные внутри контейнера интерфейсы допускают при необходимости использование для запуска других, более совершенных боеприпасов.

Ранее европейское предприятие MBDA на выставке Eurosatory представило перспективную крылатую ракету наземного базирования Land Cruise Missile (LCM), которую позиционируют как аналог американской Tomahawk.

В мае глава Rheinmetall Армин Паппергер объявил о начале производства дронов-камикадзе на заводе в Нойсе, что позволит заметно увеличить их выпуск.