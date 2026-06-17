Россиян предостерегли от встреч с лисами

Врач Мескина призвала избегать контакта с лисами из-за риска заражения бешенством

При встрече с лисой человеку важно избегать любого контакта со зверем. От взаимодействия с этими животными россиян предостерегла инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина в разговоре с телеканалом «360».

Специалист объяснила, что лисы — одни из самых частых переносчиков бешенства в природе. «Сейчас животные стали хитрее, выходят к людям для того, чтобы прокормиться возле них, но нельзя гарантировать, что они не заражены бешенством», — отметила она.

Мескина уточнила, что опасность несут в себе не только укусы лисицы, но и ее слюна: опасный для жизни вирус может передаться человеку и через нее. В случае, если избежать контакта не удалось, врач призвала незамедлительно промыть кожу или образовавшуюся рану водой с мылом, а затем обязательно обратиться в медучреждение.

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