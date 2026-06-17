Россиянам дали советы для подготовки вещей на перепродажу

Эксперт «Авито Товары» Алексей Ли: Вещи следует постирать и отпарить перед перепродажей

Россиянам порекомендовали сделать качественные фото вещей, подготовленных к продаже на ресейл-платформах. Лайфхаками на эту тему поделился коммерческий директор «Авито Товары» Алексей Ли.

Согласно исследованию, у 9 из 10 россиян есть вещи, которыми они не пользовались последние полгода или дольше. Более половины опрошенных (53 процента) хотя бы раз перепродавали ненужные вещи через онлайн-платформы.

Начать стоит с ревизии вещей, которыми вы больше не пользуетесь, отмечает эксперт. Перед публикацией объявления следует привести товар в порядок. Одежду лучше постирать и отпарить, обувь — почистить, технику — проверить на работоспособность и комплектность. «Подготовленная вещь выглядит более привлекательно и помогает сформировать у покупателя ощущение бережного использования», — дал он совет.

Важно также сделать качественные фотографии, поскольку это первое, на что обращают внимание покупатели. Специалист рекомендует использовать живые фотографии, так как они вызывают больше доверия и помогают покупателю реально оценить товар. При этом вещь желательно показать с нескольких ракурсов, а также отдельно сфотографировать детали, которые помогают оценить ее состояние. Если у товара есть следы использования, их также стоит показать на фотографиях.

Одна из самых распространенных ошибок продавцов — неверная оценка стоимости товара. Завышенная цена может значительно увеличить срок продажи, а слишком низкая — снизить потенциальную выгоду. При определении стоимости стоит ориентироваться на состояние вещи и стоимость аналогичных предложений Алексей Ли

Кроме того, важно подробно заполнить описание, уделив особое внимание заголовку. Чем больше полезной информации указано в объявлении, тем проще человеку принять решение о покупке, уточнил собеседник издания. Не менее важен и этап общения с потенциальными покупателями. По данным платформы, 81 процент сделок совершается после переписки, когда человек уточняет детали и принимает решение о покупке.

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