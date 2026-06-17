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19:08, 17 июня 2026Экономика

Россиянам рассказали о предложениях мошенников поработать за границей

Киберэксперт Зыков: Предлагающие работу за рубежом мошенники часто действуют постепенно
Дмитрий Воронин

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Мошенники, которые предлагают россиянам якобы работу за границей, зачастую действуют в рамках схем, которые не реализуются как «резкий обман», а предусматривают постепенное втягивание человека. Об этом рассказал главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков, которого цитирует RT.

По словам киберэксперта, за вакансией с хорошей зарплатой, жильем и быстрым оформлением в этих случаях следует подключение «специалистов», которые заводят речь о деталях, что создает у человека ощущение «официальности процесса».

Собеседник журналистов в этой связи подчеркнул, что получение визы, перевод документов и другие услуги действительно могут быть платными, но «одно дело, когда платеж идет через консульство, визовый центр, госпортал, и совсем другое — это переводы на карту физлица, в криптокошелек и тому подобное». Предложение сначала оплатить приглашение, бронь места, депозит само по себе уже является серьезным поводом остановиться и все перепроверить, предупредил Зыков.

Также он напомнил, что отдельная опасность связана с персональными данными, когда под видом оформления у людей выманивают данные паспорта, банковские реквизиты и другую чувствительную информацию.

Ранее в Госдуме рассказали о сотрудничестве с Центробанком по вопросу разработки законодательных мер по борьбе с банкнотами «банка приколов», необходимых, чтобы защитить граждан от действий мошенников.

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