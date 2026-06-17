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Силовые структуры
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16:31, 17 июня 2026Силовые структуры

Россиянин сел на 13 лет за работу на иностранную разведку

В Херсонской области суд дал мужчине 13 лет колонии за работу на украинскую разведку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Херсонский областной суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 41-летнего Валентина Пашкевича за работу на украинскую разведку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Мужчину признали виновным по статье о госизмене. Следствие и суд установили, что в октябре 2022 года он добровольно собирал данные о местах дислокации российских военных и их техники и отправлял своему куратору в мессенджере. Переданные сведения могли использоваться для нанесения ударов.

Ранее сообщалось, что в Казани суд приговорил к колонии-поселению таксиста, который сбил 11 человек.

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