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Силовые структуры
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13:25, 17 июня 2026Силовые структуры

Сбившему под наркотиками 11 россиян таксисту вынесли приговор

В Казани суд приговорил к колонии-поселению таксиста, который сбил 11 человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Казани суд приговорил к колонии-поселению таксиста, который сбил 11 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным источника, мужчине назначили четыре года.

10 марта 2025 года мужчина влетел в остановку, когда из автобуса выходили люди. Сообщалось, что в момент столкновения водитель был в бессознательном состоянии и под действием наркотиков. В результате травмы различной степени тяжести получили 11 человек.

Известно, что ранее водитель лишался прав за пьяную езду.

Ранее сообщалось, что на Алтае местный житель открыл стрельбу по жене и теще.

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