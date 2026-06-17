Россиянин расстрелял жену и тещу за проступок

СК: На Алтае местный житель расстрелял жену и тещу

На Алтае 60-летний местный житель расстрелял жену и тещу из ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 15 июня мужчина с женой был в гостях у ее матери, вместе они распивали спиртное, когда между ними возник бытовой конфликт. Тогда мужчина сходил домой за ружьем, вернулся к женщинам и стал по ним стрелять.

67-летняя мать жены получила ранения, несовместимые с жизнью, а 44-летнюю супругу экстренно госпитализировали. Стрелявшего взяли под стражу. Как «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД, полицейским мужчина заявил, что нашел ружье на окраине села годом ранее.

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