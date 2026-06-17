Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:35, 17 июня 2026Силовые структуры

Внук конструктора-оружейника впервые сделал признание по расправе над чемпионом РСФСР

Суд дал 12,5 года колонии внуку оружейника Калашникова за убийство баскетболиста Сидорика
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Ижевска приговорил к 12,5 года лишения свободы 54-летнего местного жителя Игоря Красновского — внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова — за расправу над чемпионом РСФСР, членом юношеской сборной России по баскетболу Андреем Сидориком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных, которые признали подсудимого виновным в совершении преступления. Суд установил, что 14 января 2025 года на даче Красновский в состоянии алкогольного опьянения из личной неприязни нанес спортсмену ножевые ранения, оказавшиеся летальными. Также он угрожал ножом невесте баскетболиста.

Подсудимый впервые признался в преступлении и раскаялся, отмечает РИА Новости. Это стало смягчающим обстоятельством при назначении наказания.

Ранее он отвергал свою причастность к расправе, по итогам первого суда его приговорили к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы. Позже приговор был отменен и дело направлено на пересмотр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп договорился с Европой об Украине. Какую цену за поддержку США заплатят страны G7?

    Франции предложили временную замену танку Leclerc

    Ветка насквозь проткнула шею российской школьнице

    Часть россиян предупредили об экстремальных ливнях и аномальной прохладе

    Раскрыто число получивших «визу традиционных ценностей» в Россию иностранцев

    Опубликованы фото победившей в конкурсе красоты «российской Сандры Буллок»

    Макгрегор высказался о возможном бое с Махачевым

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ увеличилось до 20

    Стало известно о смерти работника при утечке химических веществ на российском предприятии

    Несколько версий Lada Granta и Niva Legend подешевели для россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok