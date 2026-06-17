Внук конструктора-оружейника впервые сделал признание по расправе над чемпионом РСФСР

Суд дал 12,5 года колонии внуку оружейника Калашникова за убийство баскетболиста Сидорика

Октябрьский районный суд Ижевска приговорил к 12,5 года лишения свободы 54-летнего местного жителя Игоря Красновского — внука конструктора-оружейника Михаила Калашникова — за расправу над чемпионом РСФСР, членом юношеской сборной России по баскетболу Андреем Сидориком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных, которые признали подсудимого виновным в совершении преступления. Суд установил, что 14 января 2025 года на даче Красновский в состоянии алкогольного опьянения из личной неприязни нанес спортсмену ножевые ранения, оказавшиеся летальными. Также он угрожал ножом невесте баскетболиста.

Подсудимый впервые признался в преступлении и раскаялся, отмечает РИА Новости. Это стало смягчающим обстоятельством при назначении наказания.

Ранее он отвергал свою причастность к расправе, по итогам первого суда его приговорили к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы. Позже приговор был отменен и дело направлено на пересмотр.