15:47, 15 октября 2025Силовые структуры

Внуку Калашникова вынесли приговор за расправу над российским баскетболистом

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ижевске суд приговорил к 14 годам и 1 месяцу лишения свободы 53-летнего внука конструктора Михаила Калашникова Игоря Красновского за расправу над баскетболистом Андреем Сидориком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Красновского признали виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, Красновский изрезал чемпиона РСФСР по баскетболу Сидорика, а также угрожал расправой его сожительнице.

Ранее стало известно, что осужденный не признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела с участием коллегии из шести присяжных.

    Все новости