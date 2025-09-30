Силовые структуры
Внука Калашникова признали виновным в убийстве баскетболиста

Присяжные признали внука Калашникова виновным в убийстве баскетболиста Сидорика
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ижевске коллегия присяжных заседателей признала 53-летнего внука конструктора Михаила Калашникова Игоря Красновского виновным в убийстве баскетболиста Андрея Сидорика. Об этом сообщила прокуратура Удмуртии в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во время следствия Красновский не признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела с участием коллегии из шести присяжных.

«Представленные государственным обвинителем доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта. При этом присяжные заседатели решили, что виновный не заслуживает снисхождения», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что теперь, согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, судья юридически квалифицирует действия обвиняемого и вынесет приговор.

В мае 2025 года уголовное дело в отношении внука Калашникова направили в суд. Красновского обвиняют в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Сидорика, а также угрозах убийством его сожительнице.

Ранее сообщалось, что в Омске 23-летний местный житель выстрелил в голову своему 31-летнему знакомому, находясь в квартире пострадавшего. Погибший оказался чемпионом Европы по боксу.

