Внука Калашникова признали виновным в убийстве баскетболиста

Присяжные признали внука Калашникова виновным в убийстве баскетболиста Сидорика

В Ижевске коллегия присяжных заседателей признала 53-летнего внука конструктора Михаила Калашникова Игоря Красновского виновным в убийстве баскетболиста Андрея Сидорика. Об этом сообщила прокуратура Удмуртии в своем Telegram-канале.

Отмечается, что во время следствия Красновский не признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела с участием коллегии из шести присяжных.

«Представленные государственным обвинителем доказательства признаны присяжными заседателями достаточными для вынесения обвинительного вердикта. При этом присяжные заседатели решили, что виновный не заслуживает снисхождения», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что теперь, согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, судья юридически квалифицирует действия обвиняемого и вынесет приговор.

В мае 2025 года уголовное дело в отношении внука Калашникова направили в суд. Красновского обвиняют в убийстве чемпиона РСФСР по баскетболу Сидорика, а также угрозах убийством его сожительнице.

