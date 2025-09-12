Чемпиона Европы по боксу застрелили в его квартире в российском городе

В Омске застрелили чемпиона Европы по боксу Михайленко

В Омске 23-летний местный житель выстрелил в голову своему 31-летнему знакомому, находясь в квартире пострадавшего. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Преступление произошло днем 10 сентября на улице 4-й Крымский переулок. Злоумышленник гостил у знакомого. В какой-то момент между ними начался конфликт, тогда молодой человек выстрелил в голову знакомого из пистолета ТТ.

После совершения преступления обвиняемый попытался скрыться в Новосибирской области. Мужчину удалось задержать, пистолет правоохранители нашли в его автомобиле. Вину в совершении преступления стрелок признал, однако от дачи показаний отказался. Его арестовали на два месяца.

По данным Telegram-канала «Mash на спорте», убитым оказался чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко.

Ранее чемпион Москвы по карате Роман Маркин поплатился за свою доброту и желание помочь — он стал жертвой разбойного нападения.