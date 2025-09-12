Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:21, 12 сентября 2025Силовые структуры

Чемпиона Европы по боксу застрелили в его квартире в российском городе

В Омске застрелили чемпиона Европы по боксу Михайленко
Варвара Митина (редактор)

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

В Омске 23-летний местный житель выстрелил в голову своему 31-летнему знакомому, находясь в квартире пострадавшего. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Преступление произошло днем 10 сентября на улице 4-й Крымский переулок. Злоумышленник гостил у знакомого. В какой-то момент между ними начался конфликт, тогда молодой человек выстрелил в голову знакомого из пистолета ТТ.

После совершения преступления обвиняемый попытался скрыться в Новосибирской области. Мужчину удалось задержать, пистолет правоохранители нашли в его автомобиле. Вину в совершении преступления стрелок признал, однако от дачи показаний отказался. Его арестовали на два месяца.

По данным Telegram-канала «Mash на спорте», убитым оказался чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко.

Ранее чемпион Москвы по карате Роман Маркин поплатился за свою доброту и желание помочь — он стал жертвой разбойного нападения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От Крайнего севера до Черного моря». НАТО проведет военную операцию после инцидента с дронами в Польше

    Россиян предупредили о риске слепоты из-за употребления самогона

    В Раде сравнили «диктатора» Лукашенко с «демократом» Зеленским

    Отдавший пять миллионов рублей мошенникам комик раскрыл подробности обмана

    Бывший дворецкий принцессы Дианы назвал развод Меган Маркл и принца Гарри неизбежным

    Раскрыт следующий флагман Huawei

    Мигранты избили туристов в Европе и натравили на них собаку со словами «свободу Палестине»

    Чемпиона Европы по боксу застрелили в его квартире в российском городе

    Пожар на пивзаводе в Москве попал на видео

    Польша раскрыла нюансы инцидента с дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости