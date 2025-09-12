Чемпион Москвы по каратэ поплатился за свою доброту

Чемпион Москвы по каратэ Маркина ранили в живот на шоссе

Чемпион Москвы по каратэ Роман Маркин поплатился за доброту и желание помочь — он стал жертвой разбойного нападения. Об этом пишет MK.RU.

Возвращаясь вечером из спортивной школы в Видном, 33-летний спортсмен увидел на обочине в районе пересечения Каширского шоссе и МКАД двоих мужчин, которые активно сигнализировали о помощи у машины с поднятым капотом. Маркин остановился, чтобы помочь. Пока спортсмен осматривал двигатель вместе с одним из злоумышленников, второй в это время проник в его автомобиль.

Заметив это, каратист бросился к своей машине, где грабитель, испугавшись разоблачения, ударил его заточкой в живот. Истекая кровью, Маркин оттолкнул нападавшего, сел за руль и смог самостоятельно доехать до дома на Каширском шоссе, где уже вызвал медиков.

Сейчас пострадавший находится в больнице.

