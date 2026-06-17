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09:00, 17 июня 2026Путешествия

Россиянка описала блюдо на шведском столе в Египте фразой «может преподнести сюрприз»

Алина Черненко

Фото: Ahmed Mosaad / NurPhoto via Getty Images

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина перечислила самые опасные блюда на шведском столе в Египте. Своим мнением она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации посоветовала соотечественникам не есть местный суп из листьев джутового растения со слизистой текстурой — молохею. «К супу вопросов нет. Но на буфете он чаще всего стоит уже не первый час, а сочетание непривычного бульона, специй и нетипичной для нас текстуры может преподнести сюрприз вашему желудку», — такими фразами описала это блюдо россиянка.

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Она также порекомендовала туристам избегать таких египетских десертов с молочной основой, как умм али, кунафа и мехалабея. По ее словам, их начинка в тепле быстро портится.

Еще одно блюдо в антирейтинге Лисейкиной — хумус. «Он имеет высокое содержание влаги и умеренно кислую среду — это благоприятные условия для развития того, что вашему организму не нужно», — предупредила она.

Кроме того, путешественница включила в свою подборку опасных продуктов на египетском шведском столе блюда с зирой, морепродукты и мясные блюда с непонятным составом. Вместо них она посоветовала брать блюда, которые готовят прямо перед гостями (омлет, рыбу и мясо на гриле, иногда блины), свежую выпечку без начинки, йогурт в порционных упаковках, сыры, если они лежат в охлаждаемой зоне, а также басбусу и баклаву вместо кремовых десертов.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала самые подозрительные продукты на курортах. Первый пункт в ее антирейтинге — вареная кукуруза на пляже, которая «часами кочует» в кастрюле под солнцем.

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